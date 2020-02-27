Здравствуйте, нужен логотип на канал ютюб и группа вк и инстаграм название канала snega production , канал связан творческое фото и видео . В лого хочется увидеть добрую меланхолию , снег , музыка , путешествия и ...
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Нужно современный логотип для компании которая доставляет воду для бассейнов и других употреблений.
Состав теперешнего логотипа включает фамилию владельца (porterfield)
Этот логотип будет употребляться на веб сайте и на Бочке перевозки жидкости
https://images.app.goo.gl/Byojt2EmmQosn5i56
Прикрепляю теперешний логотип из кошмаров девяностых.
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