Редактировать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт3 заявки150 просмотров
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Необходимо редактировать логотип для визитки.  Есть готовый но в плохом качестве (logo  1) и "заготовка" в подходящем (logo 11).

Если конкретно что сделать то: убрать надпись сверху, убрать рамку, добавить третий шарик по центру и чтобы названия в шариках были соответствующие.

4 года назад
guest_15828150813066
4 года в сервисе
Был
4 года назад