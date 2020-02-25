Необходимо редактировать логотип для визитки. Есть готовый но в плохом качестве (logo 1) и "заготовка" в подходящем (logo 11).

Если конкретно что сделать то: убрать надпись сверху, убрать рамку, добавить третий шарик по центру и чтобы названия в шариках были соответствующие.