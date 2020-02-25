Ищу дизайнера, нарисующего недорое лого по представленным логотипам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать логотип для инстаграм. Есть сайт с логотипом. Но этот логотип не влезает в окошечко инстаграм.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Создать логотип для видео , инстаграмма , для группы вк , YouTube канала , Можно видео логотип для YouTube.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт4 года назад
- $3
Добрый день. Простая задача. Есть лого в низком качестве. Нужно перерисовать его в нормальном разрешении. Работу сдать в формате tiff.Завершен4 года назад
- $10
Всем доброго дня! Нужно создать логотип для авто-сервиса по установке и продаже газового оборудования (ГБО). Результат предоставить в нескольких форматах нанесения: оригинал, черно-белый, оригинал на бумаге под углом, дополнительное позиционирование - по желанию.Закрыт4 года назад
Нужно придумать и нарисовать логотип для фирмы по выращиванию растений (не комнатные, только уличные). Нарисовать нужно так, чтоб его можно было распечатать на визитках, проспектах и баннерах. Название фирмы «Лотос».Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, нужно сделать логотип для интернет-магазины бытовой химии Цвет зелено-синий Логотип на ваше усмотрение, либо классические текст + иконка, либо же текст красивым шрифтом и т.д.Завершен4 года назад
Всем привет. Немного концепции для понимания что мне нужно: я делаю стартап в сша - интернет агенство по лидогенерации. Название компании Rad-way. Rad - это сленговое слово означает больше чем отлично, Мега эпично, сверх круто. ...Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Мы небольшой стартап. Запускаем приложениедля предварительного заказа еды в закусочных и ресторанах. Нам нужен человек к которому мы сможем периодически обращаться для небольших заказов. [b]На данный момент нужно:[/b] Придумать и нарисовать логотип компании (подробно в ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Разработать логотип для интернет-агентства. Название pro2b - нужно сделать современное написание. Цвета - синий.Завершен4 года назад
Необходимо разработать логотип. Бриф заполнен.Завершен4 года назад