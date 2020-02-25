Логотип в векторе

Требовался логотип для компании-организатора турниров в области киберспорта. Кристина предложила приемлемые для меня финансовые условия и я согласился, хотя определенные сомнения в познаниях девушки в шутерах были. Но чудо! На следующий день, я получил охренительный, эксклюзивный лого! И мой партнер, когда увидел его сказал, что с огромным удовольствием его разместит на футболках своей команды. Еще раз выражаю Вам свою признательность и благодарность. Честно говоря, Вы меня очень удивили!