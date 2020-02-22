Разработка логотипа

Есть сделанный на коленке логотип: [url=http://www.ruhappiness.com/]http://www.ruhappiness.com/[/url] (сам рисовал) Его надо либо переделать: получше листик подборать или нарисовать, выбрать правильные фонты. Или. Предложить что-то свое. По какому принципу рисуется логотип ? он должен по концепции (повторяюсь, по концепции и совсем ...