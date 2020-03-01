Сделать логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок281 просмотр
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Есть сделанный на коленке логотип: http://www.ruhappiness.com/ (сам рисовал)

Его надо либо переделать: получше листик подборать или нарисовать, выбрать правильные фонты. Или. Предложить что-то свое. 

По какому принципу рисуется логотип ? он должен по концепции (повторяюсь, по концепции и совсем необязательно по внешнему виду), напоминать это - https://www.accessconsciousness.com/

Какая там концепция ? Там концепция: легкость, воздушность, радостность. 

Ну что, есть смельчаки ?

4 года назад
xtrasns
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
StepanG
Степан 
26 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$20
2 дня
Хорошо выполняет свою работу, знает что делает. из минусов - навязчиво предлагал свое видение, которое хоть и являлось корректным с точки зрения правильного оформления, но мне просто не нравилось. но возможно это даже не минус а плюс, так как заботился чтобы все было сделано правильно. хороший человек, реккомендую
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