Сделать логотип

Есть сделанный на коленке логотип: http://www.ruhappiness.com/ (сам рисовал)

Его надо либо переделать: получше листик подборать или нарисовать, выбрать правильные фонты. Или. Предложить что-то свое.

По какому принципу рисуется логотип ? он должен по концепции (повторяюсь, по концепции и совсем необязательно по внешнему виду), напоминать это - https://www.accessconsciousness.com/

Какая там концепция ? Там концепция: легкость, воздушность, радостность.

Ну что, есть смельчаки ?