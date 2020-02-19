Добрый день. Требуется создать логотип для одежды, тканей, текстиля для дома (скатерти, салфетки, полотенца) из натурального льна. Название MONTELINO Хочется, чтобы там присутствовало иконка с изображением горы . Минималистичный и стильный. Цвета: не черный (можно графит)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать логотип по наброску , идея готова ,название Adeye
- Похожие заказы
- $45Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен4 года назад
Уважаемые дизайнеры, приглашаю вас принять участие в конкурсе по разработке логотипа для кондитерского бизнеса, специализирующегося на производстве кондитерских изделий из натуральных ингредиентов. Название бренда [b]keenn[/b]. Аббревиатура означает – keen on natural. Основные характеристики логотипа: [list][*]современный[*]молодежный[*]гендерное соотношение покупателей ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен4 года назад
всем привет дизайнеры Нужно крутое лого ТЗ прикрепил Бюджет пишите свой и сроки.Завершен4 года назад
Создать логотип АВТОТЕХЦЕНТРА 4х4 Наш сайт запасных частей http://www.4x4dv.ru Индустриальный район, Хабаровск, 680051 ул Союзная 23БЛоготипы и Знаки33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $20
Нужен логотип с французским бульдогом который играет в play station и названием которое я дамЛоготипы и Знаки21 заявкаЗакрыт4 года назад
- $10
Нужно сделать картинки для сайта , cайт adeye.org, в стилистике самого сайт , там 3 вложэеных файла обведено , где нужно сделать картинки, картинки на файле с цифрой 2 будут в слайдере ( 4шт.) 1- ...Завершен4 года назад
- $7
Авито магазин Магазин автозапчасти пример [url=https://www.avito.ru/truckdrive5?page_from=from_shops_list]https://www.avito.ru/truckdrive5?page_from=from_shops_list[/url]Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо Сегодня сделать логотип , для клининговой компании. На логотипе должно присутствовать - “Home Service” и cleaning. Хотела дерево , но оно больше для эко компании подходит , думаю может капельку ?! Или HS как ...Логотипы и Знаки11 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Мы занимаемся образовательной деятельностью, сейчас нужен сайт. Логотип нравится примерно такой: https://turbologo.ru/logos/6058425 Цвета оранжевый+шоколад Работаем по всей территории РФ дистанционно, Целевая аудитория 25+, наличие высшего образования. Программы разные от судебных экспертов до менеджмента и охраны труда ...Завершен4 года назад
Добрый день Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен4 года назад