Разработка дизайна сайта + логотип обучающей организации

Хочу оставить отзыв о работе с Еленой! Нам было необходимо для образовательной организации создать логотип и сделать дизайн сайта (главная страница, факультеты, новости, о нас, странички курсов - типовые). Прототип логотипа у нас был, но нужно было придать ему индивидуальность. Елена, все достаточно быстро сделала. Причем, по нашей просьбе переделывала все, что хотелось поменять, но в итоге пришли все-таки к первому предложенному варианту, потому что он смотрелся выигрышнее всего) Дизайн сделала в оговоренном стиле (минимализм, современный), многое подсказывала в плане расположения блоков, очень хорошо подобрала картиночки для курсов и т.д. Доступна в мессенджерах, быстро реагирует, соблюдает сроки. Цена адекватная! В работе с Еленой все понравилось, рекомендую! Обратимся еще!