Добрый день Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ...
Разработка дизайна сайта + логотип обучающей организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Мы занимаемся образовательной деятельностью, сейчас нужен сайт. Логотип нравится примерно такой: https://turbologo.ru/logos/6058425 Цвета оранжевый+шоколад
Работаем по всей территории РФ дистанционно, Целевая аудитория 25+, наличие высшего образования. Программы разные от судебных экспертов до менеджмента и охраны труда и пожарной безопасности. Стиль минимализм, современный, вызывающий доверие.
Странички: Главная, факультеты, новости, о нас, контакты. Каждый факультет содержит однотипные странички с программами.
Интересует цена вопроса, срок, и готова дополнительно выслать файлы с картинками и текстом для сайта.
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