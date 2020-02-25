Разработка дизайна сайта + логотип обучающей организации

Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Мы занимаемся образовательной деятельностью, сейчас нужен сайт. Логотип нравится примерно такой: https://turbologo.ru/logos/6058425 Цвета оранжевый+шоколад

Работаем по всей территории РФ дистанционно, Целевая аудитория 25+, наличие высшего образования. Программы разные от судебных экспертов до менеджмента и охраны труда и пожарной безопасности. Стиль минимализм, современный, вызывающий доверие.

Странички: Главная, факультеты, новости, о нас, контакты. Каждый факультет содержит однотипные странички с программами.

Интересует цена вопроса, срок, и готова дополнительно выслать файлы с картинками и текстом для сайта.

4 года назад
ninelle2004
Нина 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад
4 года назад
$200
6 дней
Хочу оставить отзыв о работе с Еленой! Нам было необходимо для образовательной организации создать логотип и сделать дизайн сайта (главная страница, факультеты, новости, о нас, странички курсов - типовые). Прототип логотипа у нас был, но нужно было придать ему индивидуальность. Елена, все достаточно быстро сделала. Причем, по нашей просьбе переделывала все, что хотелось поменять, но в итоге пришли все-таки к первому предложенному варианту, потому что он смотрелся выигрышнее всего) Дизайн сделала в оговоренном стиле (минимализм, современный), многое подсказывала в плане расположения блоков, очень хорошо подобрала картиночки для курсов и т.д. Доступна в мессенджерах, быстро реагирует, соблюдает сроки. Цена адекватная! В работе с Еленой все понравилось, рекомендую! Обратимся еще!
Нина прекрасный заказчик. Работать было одно удовольствие! Четкая постановка задачи, конструктивное и приятное общение по проекту, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Разработка бренд-бук (лого + фирменный стиль)

    Добрый день Проект: Компания-дистрибьютор нефтепродуктов на рынке В2В, в дальнейшем планируется расширение линейки продуктов - строительные материалы, промышленные масла, и т.д. Целевая аудитория В2В: руководители промышленных предприятий, менеджеры по закупкам  Интересует разработка бренд-бук:логотип + фирменный бланк, визитки, А4 папка, ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Отрисовать логотип (образец в приложении)

    $10

    Уважаемые фрилансеры! Спасибо за интерес к моему проекту. Нужно отрисовать логотип по макету в приложении, сохраняя цветовую гамму, градиентные тени, стиль макета. Только текст будет другой. Вместо [b]ab[/b] будет [b]fabcab[/b] (слово entertainment убираем полностью). Жду ваших предложений.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Разработать логотип

    $80

    Нужно разработать логотип молодой компании, работающей в агро-секторе. Лого должен быть лаконичным, должен хорошо выглядеть при нанесении гравировки Есть примерное понимание чего хочется, есть примеры логотипов которые нравятся. Более подробная информация - исполнителю Сроки поджимают :( После создания логотипа будет ...

    Логотипы и Знаки46 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/naumova43/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logotip-dlya-mebelynoj-kompanii-2117660/]Пример работы[/url]

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо разработать классный логотип

    $40

    Необходимо разработать логотип. Классный, качественный и современный. Работать необходимо до полного утверждения Заказчиком. Находиться в сети необходимо не менее 6 часов в сутки, быстро реагировать на правки и работать со всей душой.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Подготовить логотип к интернет магазину .

    Здравствуйте. Меня зовут Герман. Мне нужна помощь в изготовлении логотипа. Интернет магазин называется Antik (древний мир, античный мир.). Товары: глобусы, глобусы бары, карты. По внешнему виду может это будет осьминог с головой земного шара.

    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Здравствуйте Антон. Хочу создать логотип для моего сайта. Я женский тренер по отношениям.

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Геральдика: герб, флаг, паспорт и т.д.

    Для некоммерческой организации "Вегетарианское государство Vegland" требуется разработка пакета: Герб государства  Флаг Обложка и внутренние страницы паспорта ID card Бланк Печать Настольный знак Герб в минималистичной стилистике (см. примеры гербы Греции, Парагвая, Кипра) В центре стилизованный земной шар, справа его обрамляет ладонь, слева оливковая ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Логотип

    Нужно сделать логотип зуба в форме плечки. Как снизу брелок, только подогнать под зуб.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад