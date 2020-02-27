Отрисовать логотип (образец в приложении)

Нужно разработать логотип молодой компании, работающей в агро-секторе. Лого должен быть лаконичным, должен хорошо выглядеть при нанесении гравировки Есть примерное понимание чего хочется, есть примеры логотипов которые нравятся. Более подробная информация - исполнителю Сроки поджимают :( После создания логотипа будет ...
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Уважаемые фрилансеры!
Спасибо за интерес к моему проекту. Нужно отрисовать логотип по макету в приложении, сохраняя цветовую гамму, градиентные тени, стиль макета. Только текст будет другой. Вместо ab будет fabcab (слово entertainment убираем полностью).
Жду ваших предложений.
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