Отрисовать логотип (образец в приложении)

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки248 просмотров
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Уважаемые фрилансеры!

Спасибо за интерес к моему проекту. Нужно отрисовать логотип по макету в приложении, сохраняя цветовую гамму, градиентные тени, стиль макета. Только текст будет другой. Вместо ab будет fabcab (слово entertainment убираем полностью).

Жду ваших предложений.

4 года назад
nordell
46 летЭстония
17 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
4 года назад
$5
1 день
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