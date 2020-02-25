ninelle2004

Нина ninelle2004

 
42 годаРоссия/Иваново
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
oleg1606
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта по готовым дизайн-макетам
Отличный заказчик. Никаких проблем. Рекомендую
Выражаю огромную благодарность Олегу за работу - как всегда, аккуратен в сроках, внимателен к деталям, все четко по ТЗ! Рекомендую однозначно!
Ответный отзыв
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$180
10 баллов
4 года назад
Дизайн лого и сайта для органа сертификации
Действительно, очень хорошее сотрудничество получилось. )) Всегда понятное ТЗ, быстрая обратная связь и в целом очень приятное общение по проектам. Спасибо за сотрудничество, буду рада работать еще))
Хочу оставить отзыв о работе Елены: работаем с ней уже второй раз по созданию лого компании и дизайну для сайта. Очень довольны работой! Елена аккуратна в сроках, всегда доступна, оперативно реагирует на все сообщения и все очень симпатично делает! Спасибо большое за работу! Рекомендуем однозначно! Обратимся еще)
Ответный отзыв
oleg1606
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
4 года назад
Верстка сайта по готовым дизайн-макетам
О сотрудничестве с Ниной только положительные эмоции. Заказчик четко формулирует свои требования, пожелания и правки, понимает, что за 1-2 дня качественная верстка многостраничного сайта не делается. С оплатой никаких проблем. Однозначно рекомендую как заказчика.
Олегу большое спасибо! Быстро все сделал, подсказал, как лучше, где мы сами сомневались. Сайт получился красивый и удобный. И порадовала пунктуальность выполнения! Спасибо! Рекомендую Олега как отличного исполнителя!
Ответный отзыв
Frambuas
Елена 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
4 года назад
Разработка дизайна сайта + логотип обучающей организации
Нина прекрасный заказчик. Работать было одно удовольствие! Четкая постановка задачи, конструктивное и приятное общение по проекту, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество!
Хочу оставить отзыв о работе с Еленой! Нам было необходимо для образовательной организации создать логотип и сделать дизайн сайта (главная страница, факультеты, новости, о нас, странички курсов - типовые). Прототип логотипа у нас был, но нужно было придать ему индивидуальность. Елена, все достаточно быстро сделала. Причем, по нашей просьбе переделывала все, что хотелось поменять, но в итоге пришли все-таки к первому предложенному варианту, потому что он смотрелся выигрышнее всего) Дизайн сделала в оговоренном стиле (минимализм, современный), многое подсказывала в плане расположения блоков, очень хорошо подобрала картиночки для курсов и т.д. Доступна в мессенджерах, быстро реагирует, соблюдает сроки. Цена адекватная! В работе с Еленой все понравилось, рекомендую! Обратимся еще!
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