ninelle2004

Олег, нам необходимо сделать еще сайт для органа сертификации по готовым макетам. 4 странички: сертификация экспертов, сертификация организаций, реестр сертификатов, обучение. Первые 2 странички однотипные, 2 другие короткие. Нужны формы захвата - по дизайну, СЕО ...
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо сделать лого, а затем разработать сайт для органа сертификации. Стиль строгий, минимализм. Главная страница, о нас, контакты, формы обратной связи. Подробности в личку.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! нам необходимо сделать сайт для образовательной организации по готовым макетам. Главная страница, факультеты, новости, о нас, контакты. Со странички факультеты переход на факультеты, с них на курсы. Странички курсы однотипные. Новости содержат однотипные ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Мы занимаемся образовательной деятельностью, сейчас нужен сайт. Логотип нравится примерно такой: https://turbologo.ru/logos/6058425 Цвета оранжевый+шоколад Работаем по всей территории РФ дистанционно, Целевая аудитория 25+, наличие высшего образования. Программы разные от судебных экспертов до менеджмента и охраны труда ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад