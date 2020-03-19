Верстка сайта по готовым дизайн-макетам

HTML-версткаЗавершен4 заявки219 просмотров
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Олег, нам необходимо сделать еще сайт для органа сертификации по готовым макетам. 4 странички:  сертификация экспертов, сертификация организаций, реестр сертификатов, обучение. Первые 2 странички однотипные, 2 другие короткие. Нужны формы захвата - по дизайну, СЕО и т.д. Сколько будет стоить и какой срок?

Верстка сайта
4 года назад
ninelle2004
Нина 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
oleg1606
41 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$100
5 дней
Выражаю огромную благодарность Олегу за работу - как всегда, аккуратен в сроках, внимателен к деталям, все четко по ТЗ! Рекомендую однозначно!
Отличный заказчик. Никаких проблем. Рекомендую
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