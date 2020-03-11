Сделать простой сайт на wordpress

Здравствуйте. Нужно сверстать лендинг без посадки на CMS. Макеты и ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/2Z5p/2h3xViMp4 Сроки 2 дня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вордпресс уже стоит, чистый, все работает (без наполнения пока, можно делать все что угодно).
надо:
1. настроить вид главной страницы по макету (без дизайна) на основе готовой темы
2. настроить страницу "карта" (без дизайна)
3. настроить страницу новости (без дизайна)
4. настроить страницу статистика (без дизайна)
5. сделать страницу с квизом. Линейные 5 вопросов и в конце выдается результат (вероятность столько-то процентов. считаем по простой формуле) И кнопка поделиться в соцсетях. Все.
6. Проверить, чтобы все страницы были адаптивными и чтобы мобильная версия была корректной.
почти все можно решить без программирования
Но пару строчек кода придется все-таки написать для реализации 5 пункта.
можно сделать без него, я потом найду исполнителя отдельно.
Ищу человека, который чувствует себя в вордпрессе как дома и готов быстро это реализовать.
подробное тз скину заинтересованным
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