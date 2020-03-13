Верстка лендинга

$25
HTML-версткаЗакрыт39 заявок1378 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужно сверстать лендинг без посадки на CMS.

Макеты и ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/2Z5p/2h3xViMp4

Сроки 2 дня.

4 года назад
mishka-starkov
Михаил 
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
52 отзыва(-2)