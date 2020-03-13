Верстка лендинга

Добрый день! Нужен Грамотный программист/верстальщик. Сайт на Битрикс. Желательно Нижний Новгород
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно сверстать лендинг без посадки на CMS.
Макеты и ТЗ: https://cloud.mail.ru/public/2Z5p/2h3xViMp4
Сроки 2 дня.
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