Верстка и натяжка на WP (актуально)

Нужно сверстать около 7 новых страниц на уже готовом сайте в соответствии с макетами и натянуть на WP. Сделать чисто, кроссбраузерно, адаптивно, и чтобы работало быстро.

Уважаемые исполнители, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ, если Вы:

- плохо знаете WP

- заняты, пропадаете, заболеваете, уезжаете, тяните время и качественно не доводите работу ...

- ставите неадекватные цены

Подробный бриф обсудим в переписке. Прошу указывать скайп или телеграмм для связи.