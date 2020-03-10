Вёрстка сайта

Необходимо сделать вёрстку и натяжку дизайна на сайт, работающий на Wordpress. В дизайне есть 4 страницы: главная, рубрика, 404, статья. Все страницы адаптивные. Есть дополнительно нарисованные дизайны для мобильных и планшета. Подробности о дизайне в личку. ...