Верстка без исходников по скриншотам

HTML-версткаЗакрыт8 заявок397 просмотров
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Добрый день. Нужно сверстать 8 страничек из ТЗ по скриншотам с адаптивом под мобилки, в максимально короткие сроки. Напишите пожалуйста стоимость.

4 года назад
DDMDDM
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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