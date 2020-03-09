Переделать онлайн-магазин по образцу под opencart, цена договорная

klktrade.ru нужно переделать под pilomateryal.ru/ под платформу opencart .

Исполнителю будет предоставлены psd макеты по функционалу практически полностью совпадающей с сайтом pilomateryal.ru/ Не исключается возможность только частичного выполнения задания за меньшую цену.

Оплата будет произведена полная по окончании работ. Сроки и цены обговариваем индивидуально.