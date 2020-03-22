Сверстать две страницы

HTML-версткаЗавершен53 заявки552 просмотра
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Нужно сверстать 2 страницы. Дизайн имеется.

Подробное ТЗ в переписке, просьба оставлять заявки и контакты для связи (skape, telegram). Спасибо.

4 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
9 дней назад
4 года назад
$80
5 дней
Все ок
всё хорошо прошло.
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