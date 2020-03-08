Верстка лендинга

Есть шаблон на Ocstore 3 [url=http://test22.vsemesta.net/]http://test22.vsemesta.net/[/url] - в нем нужно сделать придумать как сделать так, чтобы Google не ругался на загрузку jquery перед контентом и при этом не пострадала функциональность. Если это вообще возможно, конечно. Обычные async/defer ...