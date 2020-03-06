Верстка лендинга

HTML-версткаЗакрыт58 заявок1151 просмотр
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Необходимо сверстать, адаптировать под мобильные устройства и загрузить на хостинг лендинг. Формы должны отправляться.

4 года назад
laminatenote
Орлов Иван 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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