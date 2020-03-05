Нужно сверстать лендинг по макету

Здравствуйте! Нам нужен верстальщик, который справится с версткой макета быстро и качественно. У нас веб-студия, и часто требуется помощь верстальщика, так как наша команда не справляется с объемом. Поэтому это не одноразовый заказ. Будут еще.

Напишите, кто готов принимать время от времени заказы по верстке. А также оцените по срокам и стоимости данный лендинг: olegmukom.ru/sites/viza/ Анти-бот: 1+1