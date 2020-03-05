Необходима доработка сайта

Требуется внедрить калькулятор отсюда rimsntires.com / tireplussizing . jsp в наш сайт. Кастомизировать, улучшить, соединить с нашей БД (будете работать с бекэнд-разрабом). Все детали при общении. Улучшения будем делать постепенно, так что по-сути ищу человека в удаленную команду. Что ...