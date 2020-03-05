Кастомизация JS калькулятора

Добрый день Вот дизайн https://yadi.sk/d/Ld5mZ59IntIh6w Нужно сверстать 1 блок для сайта snosim.com . В задачу включается верстка + сделать его рабочим Блок как на https://ekosnos.ru/ https://yadi.sk/i/uxp0tGwqU1BiLQ Вы сверстаете, потом же это будут на сайт внедрять. Классы, имена при верстке не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внедрить калькулятор отсюда rimsntires.com / tireplussizing . jsp в наш сайт.
Кастомизировать, улучшить, соединить с нашей БД (будете работать с бекэнд-разрабом). Все детали при общении.
Улучшения будем делать постепенно, так что по-сути ищу человека в удаленную команду.
Что еще нужно будет делать: верстать, работать с JS, адаптировать другие калькуляторы и прочие визуальные штуки.
Предлагаю: интересные проекты, долгосрочные отношения, несрочные таски, вполне адекватного заказчика (себя).
Ожидаю: опыт middle+, почасовой рейт предлагайте.
UP. Наши бекэнды: yii, laravel, wp (разные сайты).
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