Кастомизация JS калькулятора

Требуется внедрить калькулятор отсюда rimsntires.com / tireplussizing . jsp в наш сайт.

Кастомизировать, улучшить, соединить с нашей БД (будете работать с бекэнд-разрабом). Все детали при общении.

Улучшения будем делать постепенно, так что по-сути ищу человека в удаленную команду.

Что еще нужно будет делать: верстать, работать с JS, адаптировать другие калькуляторы и прочие визуальные штуки.

Предлагаю: интересные проекты, долгосрочные отношения, несрочные таски, вполне адекватного заказчика (себя).

Ожидаю: опыт middle+, почасовой рейт предлагайте.

UP. Наши бекэнды: yii, laravel, wp (разные сайты).