Сделать верстку блока

Добрый день

Вот дизайн https://yadi.sk/d/Ld5mZ59IntIh6w

Нужно сверстать 1 блок для сайта snosim.com . В задачу включается верстка + сделать его рабочим

Блок как на https://ekosnos.ru/ https://yadi.sk/i/uxp0tGwqU1BiLQ

Вы сверстаете, потом же это будут на сайт внедрять.

Классы, имена при верстке не должны совпадать с теми, что на сайте уже есть.

Сам калькулятор:

1. для демонтажа. Там по формуле все супер просто: объем умножается за цену 1 куба. На вкладке "металл " стоимость 1 тонны умножается на количество

Все цены берем с сайта https://ekosnos.ru/

2. для рециклинга. Будут такие вкладки и формулы там:

- подготовка материала к переработки - 300 рублей за м3 , 230 рублей за тн.

-переработка/дробление подготовленного материала во вторичный щебень фракции 0-80 мм. с сепарированием арматуры и металла - 500 рублей за м3 , 370 рублей за тн.

-сортировка дробленого вторничного щебня на три фракциии (0-10; 10-40; 40-80 мм.) - 150 рублей за м3., 120 рублей за тн.

Тут должно быть 1 ползунок, но вот единица измерения может быть в тоннах или в м3

Еще, на сайте https://ekosnos.ru/ не работает поле рядом. Если мы там вводим цифру, то ничего не меняется. У нас оно должно работать https://yadi.sk/i/Xn5ze1Morf9uag

Форма при нажатии на оставление заявки должно быть как на заказать обратный звонок. Но заголовок другой.

Постоплата 1000 руб