Сделать верстку блока

Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета: "ЛК - Мой заказ.psd" и "ЛК - Ваш заказ голубой (1).psd" Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Вот дизайн https://yadi.sk/d/Ld5mZ59IntIh6w
Нужно сверстать 1 блок для сайта snosim.com . В задачу включается верстка + сделать его рабочим
Блок как на https://ekosnos.ru/ https://yadi.sk/i/uxp0tGwqU1BiLQ
Вы сверстаете, потом же это будут на сайт внедрять.
Классы, имена при верстке не должны совпадать с теми, что на сайте уже есть.
Сам калькулятор:
1. для демонтажа. Там по формуле все супер просто: объем умножается за цену 1 куба. На вкладке "металл " стоимость 1 тонны умножается на количество
Все цены берем с сайта https://ekosnos.ru/
2. для рециклинга. Будут такие вкладки и формулы там:
- подготовка материала к переработки - 300 рублей за м3 , 230 рублей за тн.
-переработка/дробление подготовленного материала во вторичный щебень фракции 0-80 мм. с сепарированием арматуры и металла - 500 рублей за м3 , 370 рублей за тн.
-сортировка дробленого вторничного щебня на три фракциии (0-10; 10-40; 40-80 мм.) - 150 рублей за м3., 120 рублей за тн.
Тут должно быть 1 ползунок, но вот единица измерения может быть в тоннах или в м3
Еще, на сайте https://ekosnos.ru/ не работает поле рядом. Если мы там вводим цифру, то ничего не меняется. У нас оно должно работать https://yadi.sk/i/Xn5ze1Morf9uag
Форма при нажатии на оставление заявки должно быть как на заказать обратный звонок. Но заголовок другой.
Постоплата 1000 руб
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