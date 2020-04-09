Верстка PSD - макетов "мой заказ"

$13
HTML-версткаЗавершен21 заявка1202 просмотра
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Необходимо сверстать (100% адаптив и кросс-браузерность) макеты личного кабинета:

"ЛК - Мой заказ.psd" и "ЛК - Ваш заказ голубой (1).psd"

Без шапки и футера. Их сверстали. Так же тизеры карточек товара уже есть, их верстать не нужно. Можно взять со страницы "Карточка товара"

4 года назад
aguru_studio
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
exzolink
Максим 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$20
1 день
WMZ
Хорошая работа! Рекомендуем!
Как всегда все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!
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