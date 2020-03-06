Правки на лендинге

На моем хостинге есть лендинг одностраничный.

Нужно его скопировать и в копии оставить только 3 блока, Поменять фото, текста, +- добавить контакты и ватсап, загрузить на другой домен в этом же хостинге, +- если что то забыл скажу походу.

Бюджет 10$