Нужно провести верстку сайта

Всем доброго времени суток. Для нашей компании Запчасти Чери ищем человека , который сможет поправить ошыбки, доработать верстку на html и css а так же сделать полную адаптацию сайта под смартфоны. Сайт для которого нужно будет сделать верстку https://zapchasti-chery.com.ua/ Приоритетно ищем человека, который сможет много времени приделить нашей работе.