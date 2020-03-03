Нужно провести верстку сайта

HTML-версткаЗакрыт30 заявок446 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Всем доброго времени суток. Для нашей компании Запчасти Чери ищем человека , который сможет поправить ошыбки, доработать верстку на html и css а так же сделать полную адаптацию сайта под смартфоны.  Сайт для которого нужно будет сделать верстку https://zapchasti-chery.com.ua/ Приоритетно ищем человека, который сможет много времени приделить нашей работе.

4 года назад
ZapchastiCheryTM
Дмитрий 
44 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Веб редизайн jsp

    В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать главную и внутреннюю страницы

    Есть 2 страницы в psd формате - главная и внутренняя. Каждая для десктопа и для мобильной версии (для мобильного телефона). Главную прикрепляю. Нужна, соответственно, вёрстка - всё как положено для популярных браузеров, чтобы на всех разрешениях смотрелось ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка

    $5

    Необходимо переверстать одну страницу, соответственно кросбраузерно и адаптивно.

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Переверстать 3 страницы на Bootstrap3

    В архиве сверстаный дизайн, состоящий из 3 страниц - главной, каталога товаров и товара. Требуется переверстать эти 3 страницы, взяв за основу чистый bootstrap 3 и навесив на него дополнительную стилизацию. Важные моменты: - навбар в шапке ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/Artyom-S/portfolio/html-verstka-32/king-proxy-2292240/]Пример работы [/url]Сколько будет стоить ?

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внести корректировки в HTML верстку

    Здравствуйте. Нужны не сложные корректировки, по срокам не гоню. Контент не нужен. PSD есть, но граф часть там вся сделана. Сайт сейчас на тесте: test.denozavr.ru/  Вот ТЗ:  - Новый вид страницы проекта: yadi.sk/i/xQNfON4af62gkg - Нужна галерея «сетка» на кнопку «РАБОТЫ» ...

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужна разработка сайта

    Нужна разработка сайта  верстка готова нужно запрограммировать сайт тут макеты https://www.figma.com/file/Up6ve5DR4FZP0Rj67TyHUp/Page-2?node-id=0%3A1 http://bit.ly/38k69hM Макеты уже сверстанны нужно реализовать программную часть сайта подключить плтажы и настройть функций в личном кабинете

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад