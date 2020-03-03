Нужно провести верстку сайта

В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
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Всем доброго времени суток. Для нашей компании Запчасти Чери ищем человека , который сможет поправить ошыбки, доработать верстку на html и css а так же сделать полную адаптацию сайта под смартфоны. Сайт для которого нужно будет сделать верстку https://zapchasti-chery.com.ua/ Приоритетно ищем человека, который сможет много времени приделить нашей работе.
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