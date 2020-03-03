Веб редизайн jsp

Нужна разработка сайта верстка готова нужно запрограммировать сайт тут макеты https://www.figma.com/file/Up6ve5DR4FZP0Rj67TyHUp/Page-2?node-id=0%3A1 http://bit.ly/38k69hM Макеты уже сверстанны нужно реализовать программную часть сайта подключить плтажы и настройть функций в личном кабинете
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть.
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