Веб редизайн jsp

HTML-версткаЗакрыт3 заявки176 просмотров
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В существующее web приложение требуется внедрить новый дизайн (jsp, js), порядка 60 jsp-страниц, из которых 16 главных, остальные модальные окна. Верстка есть. 

4 года назад
kosmopolit2014
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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