Нужен верстальщик с mac os

Есть шаблон на Ocstore 3 http://test22.vsemesta.net/ - в нем нужно сделать 2 несложные правки: 1) font-awesome 5 в шаблоне грузится с официального репозитория, нужно чтобы грузился с сайта, то есть локально. Важно, чтобы ничего не сбилось ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Салют ребята!
Нужно переверстать несколько блоков с svg. На Mac в сафари не правильно отрисовывается. Вероятно из-за того что куски кода вставлены в разметку. + Сделать небольшие доработки
Исходники дизайна или верстки могу предоставить в XD или выгрузить дизайн в zepline
Док с задачей в аттаче
Пишите те кто свободен и готов приступить сейчас
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