Верстальщик на доработку и расширение проекта

Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта.

Что требуется:

- исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.)

- верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов

- верстка новых страниц по макетам (sketch / zeplin)

Исходник текущей верстки (git, gulp).

От исполнителя:

- в рабочее время быть на связи

- правки по списку будут в битрикс 24, что бы все обсуждать в одном месте

- без отрицательных отзывов

- примеры работ

Указывайте так же стоимость часа работы.