Верстальщик на доработку и расширение проекта

Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось... Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют. На сайте несколько типов страниц: Главная https://greenled.ru Каталог https://greenled.ru/catalog https://greenled.ru/catalog/trekovye-sistemy https://greenled.ru/catalog/trekovye-led Карточка товара https://greenled.ru/catalog/trekovye-led/trekovyj-svetilnik-trv-l01-led-product Блог https://greenled.ru/blog https://greenled.ru/blog/kachestvennye-svetilniki-ot-proizvoditelya Проекты https://greenled.ru/project https://greenled.ru/project/artkhaus Фишки https://greenled.ru/fishki/gibkij-soedinitel-shinoprovoda-dlya-obkhoda-prepyatstvij Отзывы https://greenled.ru/about-company/reviews Видео https://greenled.ru/video https://greenled.ru/video/tekhnologii/trekovyj-led-svetilnik-s-pultom Модальные формы, корзина и т.д. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик на доработку (мелкие баги в верстке) и расширение текущего проекта.
Что требуется:
- исправить мелкие ошибки по списку (отступы, не корректное отображение в моб. версии, и т.п.)
- верстка почтовых шаблонов 5-7 шаблонов
- верстка новых страниц по макетам (sketch / zeplin)
Исходник текущей верстки (git, gulp).
От исполнителя:
- в рабочее время быть на связи
- правки по списку будут в битрикс 24, что бы все обсуждать в одном месте
- без отрицательных отзывов
- примеры работ
Указывайте так же стоимость часа работы.
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