Сделать вёрстку по макету

HTML-версткаЗакрыт62 заявки593 просмотра
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Доброго времени суток!

Необходимо осуществить адаптивную вёрстку макета. 

При отклике, просьба указывать стек который используете при вёрстке. 

А так же, вашу стоимость и сроки сдачи проекта. 

Благодарю.

UPD: Без указания сроков и стоимости, заявка не рассматривается. 

4 года назад
erohinmaks
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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