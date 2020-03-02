Сделать адаптивную верстку сайта под все экраны (joomla)

HTML-версткаЗакрыт5 заявок336 просмотров
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Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось...

Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют. 

На сайте несколько типов страниц:

Главная

https://greenled.ru

Каталог 

https://greenled.ru/catalog 

https://greenled.ru/catalog/trekovye-sistemy

https://greenled.ru/catalog/trekovye-led

Карточка товара

https://greenled.ru/catalog/trekovye-led/trekovyj-svetilnik-trv-l01-led-product

Блог 

https://greenled.ru/blog

https://greenled.ru/blog/kachestvennye-svetilniki-ot-proizvoditelya

Проекты

https://greenled.ru/project

https://greenled.ru/project/artkhaus

Фишки

https://greenled.ru/fishki/gibkij-soedinitel-shinoprovoda-dlya-obkhoda-prepyatstvij

Отзывы

https://greenled.ru/about-company/reviews

Видео

https://greenled.ru/video

https://greenled.ru/video/tekhnologii/trekovyj-led-svetilnik-s-pultom

Модальные формы, корзина и т.д. и т.п.

Посмотрите проанализируйте, 

Жду сроки, стоимость в рублях РФ и адекватных исполнителей.

Joomla
4 года назад
_zheka_007
Евгений 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kreotib
28 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$30
7 дней
Начали сотрудничать 2.03, по началу что-то даже двигалось.. Было заявлено 2 дня на выполнение, по факту прошло 15 дней. 12 марта спросил сколько еще нужно времени - ответ был 1-2 дня. После этого связи нет. Работа не выполнена, исполнитель на связь не выходит, ждать больше не хочу.
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