Сделать адаптивную верстку сайта под все экраны (joomla)

Сайт https://greenled.ru нужна адаптация под все экраны, что бы все везде хорошо отображалось...

Как такового дизайна для адаптации нет, нужно придерживаться тех форматов и стилей которые существуют.

На сайте несколько типов страниц:

Главная

https://greenled.ru

Каталог

https://greenled.ru/catalog

https://greenled.ru/catalog/trekovye-sistemy

https://greenled.ru/catalog/trekovye-led

Карточка товара

https://greenled.ru/catalog/trekovye-led/trekovyj-svetilnik-trv-l01-led-product

Блог

https://greenled.ru/blog

https://greenled.ru/blog/kachestvennye-svetilniki-ot-proizvoditelya

Проекты

https://greenled.ru/project

https://greenled.ru/project/artkhaus

Фишки

https://greenled.ru/fishki/gibkij-soedinitel-shinoprovoda-dlya-obkhoda-prepyatstvij

Отзывы

https://greenled.ru/about-company/reviews

Видео

https://greenled.ru/video

https://greenled.ru/video/tekhnologii/trekovyj-led-svetilnik-s-pultom

Модальные формы, корзина и т.д. и т.п.

Посмотрите проанализируйте,

Жду сроки, стоимость в рублях РФ и адекватных исполнителей.