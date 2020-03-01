Верстка аудио (видео) плеера

Нужно подключить к сайту плеер https://playerjs.com/ в уже сущетсвующую верстку.

Сейчас на сайте используется другой плеер его нужно заменить на тот который выше.

Вид плеера: https://prnt.sc/r9seej

При этом в playerjs использовав видео плеер.