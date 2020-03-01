Верстка аудио (видео) плеера

Обычный сайт без функций просто для вида
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подключить к сайту плеер https://playerjs.com/ в уже сущетсвующую верстку.
Сейчас на сайте используется другой плеер его нужно заменить на тот который выше.
Вид плеера: https://prnt.sc/r9seej
При этом в playerjs использовав видео плеер.
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