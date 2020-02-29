Верстка и натяжка, интерактивная карта+макеты сайта

2 длинных страницы по примеру главной, прикрепил

9 не больших - сервисные страницы, не стал прикреплять

1 карта ген план, каждый элемент, при на ведении будет подсвечиваться и всплывать окошко при клике

потребуется разметка яндекс карты отрисованными элементами (прикрепил)

Чек лист по верстке

https://docs.google.com/document/d/1wPagfJm8YqRujQGzVDH1rEFx0gzi3j-eTkXaOyM98Dk/edit?usp=sharing

Укажите доп стоимость за адаптив, макеты отрисованы

Укажите в тексте доп стоимость натяжки на битрикс, если вы занимаетесь этим