Верстка и натяжка, интерактивная карта+макеты сайта

Доброго дня! Задача состоит в ускорении скорости загрузки сайта, убрав, лишние скрипты, а так-же сократить размер картинок до оптимального. Прикрепил пример лендинга. https://take.ms/qyTg5
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 длинных страницы по примеру главной, прикрепил
9 не больших - сервисные страницы, не стал прикреплять
1 карта ген план, каждый элемент, при на ведении будет подсвечиваться и всплывать окошко при клике
потребуется разметка яндекс карты отрисованными элементами (прикрепил)
Чек лист по верстке
https://docs.google.com/document/d/1wPagfJm8YqRujQGzVDH1rEFx0gzi3j-eTkXaOyM98Dk/edit?usp=sharing
Укажите доп стоимость за адаптив, макеты отрисованы
Укажите в тексте доп стоимость натяжки на битрикс, если вы занимаетесь этим
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