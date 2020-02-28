Верстальщик с опытом на доработку проекта

Есть готовый лендинг. Необходимо: - разобраться что делает каждый из скриптов, возможно, некоторые убрать; - просмотреть все js-файлы, убрать те, которые не нужны для функционирования лендинга; - помочь правильно заменить ссылки. Сейчас при замене ссылок на свои, перестают работать ...