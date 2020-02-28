Верстальщик с опытом на доработку проекта

HTML-версткаЗакрыт2 заявки284 просмотра
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Привет! Ознакомьтесь с задачей прежде чем откликаться

По текущему проекту задачи:

1. Связана с стилевыми проблемами. https://docs.google.com/document/d/1IaHfZsq-RswfpdM4C5i5obQhX3WLw7GTIkfV5D2ZO1Y/edit?usp=sharing

+ Исправить Свг, в сафари как то криво отображается. Иконки тоже через раз

https://mining-up.com/ - сам сайт

лог: [email protected]

пас: 12345qwert@

Нужен человек который может начать сейчас 

Сегодня-завтра нужно сделать

4 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
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