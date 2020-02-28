Верстальщик с опытом на доработку проекта

Привет! Ознакомьтесь с задачей прежде чем откликаться

По текущему проекту есть 2 задачи:

1. Связана с стилевыми проблемами. То что здесь помечено синим, смотреть с конца документа. https://docs.google.com/document/d/1dwRKRqWIUE5oQeuLoveVCgllR_hxl7hlN_hmee-7jYU/edit

+ Исправить Свг в сафари как то криво отображается. Иконки тоже через раз

https://mining-up.com/ - сам сайт

лог: [email protected]

пас: 12345qwert@

2. Связана с доработкой скрипта

https://docs.google.com/document/d/1gvaRzEuIpJqEYqEh9Qd_yYtQHZSVJIUeZXUNzDDzkaU/edit?usp=sharing

Нужен человек который может начать сейчас

Сегодня-завтра нужно сделать задачу 1

Завтра - послезавтра задачу 2