Верстальщик с опытом на доработку проекта

Скопировать сайт Внести изменения под нашу компанию. Вот этот сайт скопировать надо [url=https://www.mandals.com/]https://www.mandals.com/[/url] Мое ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет! Ознакомьтесь с задачей прежде чем откликаться
По текущему проекту есть 2 задачи:
1. Связана с стилевыми проблемами. То что здесь помечено синим, смотреть с конца документа. https://docs.google.com/document/d/1dwRKRqWIUE5oQeuLoveVCgllR_hxl7hlN_hmee-7jYU/edit
+ Исправить Свг в сафари как то криво отображается. Иконки тоже через раз
https://mining-up.com/ - сам сайт
лог: [email protected]
пас: 12345qwert@
2. Связана с доработкой скрипта
https://docs.google.com/document/d/1gvaRzEuIpJqEYqEh9Qd_yYtQHZSVJIUeZXUNzDDzkaU/edit?usp=sharing
Нужен человек который может начать сейчас
Сегодня-завтра нужно сделать задачу 1
Завтра - послезавтра задачу 2
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