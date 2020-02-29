Фотоальбом для сайта

Здравствуйте. Нужна только верстка сайта. Бекенда не будет. Нужен мобайл в первую очередь так как трафик с телеграм и инстаграм. БЛОКИ НА САЙТЕ: 1. Главный баннер. 2. Наша статистика и описание. 3. Программа курса. 4. Учебные планы. 5. Форма обратной связи 6. Подвал 7. Поп-ап ...