Фотоальбом для сайта

Скопировать сайт Внести изменения под нашу компанию. Вот этот сайт скопировать надо [url=https://www.mandals.com/]https://www.mandals.com/[/url] Мое ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1byZaQOeI4ruklhurOUSTWiwQkeED9O63FCQp-51uRmA/edit?usp=sharing[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перестал работать фотоальбом на сайте
Вместо листалки все фото открываются в новом окне. Необходимо исправить ошибку! Скайп или инста для связи.
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