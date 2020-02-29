Фотоальбом для сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок249 просмотров
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Перестал работать фотоальбом на сайте

Вместо листалки все фото открываются в новом окне. Необходимо исправить ошибку! Скайп или инста для связи.

4 года назад
tttons
Антон 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
kontakt_vt
Виктор 
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
$10
1 день
Рекомендую как ответственного исполнителя! Отличная коммуникация и выполненная работа! Спасибо за результат.
Замечательное сотрудничество. Четкая задача, оплата во время. Коммуникация тоже отличная. Рекомендую. Буду раз сотрудничеству в дальнейшем.
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