Вёрстка Landing Page

Здравствуйте.

Нужна только верстка сайта. Бекенда не будет.

Нужен мобайл в первую очередь так как трафик с телеграм и инстаграм.

БЛОКИ НА САЙТЕ:

1. Главный баннер.

2. Наша статистика и описание.

3. Программа курса.

4. Учебные планы.

5. Форма обратной связи

6. Подвал

7. Поп-ап контакты и форма

В дальнейшем нужно будет делать ещё 2 страницы:

1. Посадочная для франшизы.

2. Партнёрская программа.

Так как дизайнер справился за 1 день. Срок на вёрстку увеличился на 3 дня.

Срок 6 дней.

Цену предлагайте.

Макет прикрепил