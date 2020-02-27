Вёрстка Landing Page

HTML-версткаЗакрыт36 заявок613 просмотров
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Здравствуйте. 

Нужна только верстка сайта. Бекенда не будет.

Нужен мобайл в первую очередь так как трафик с телеграм и инстаграм.

БЛОКИ НА САЙТЕ:

1. Главный баннер.

2. Наша статистика и описание. 

3. Программа курса. 

4. Учебные планы.

5. Форма обратной связи

6. Подвал

7. Поп-ап контакты и форма

В дальнейшем нужно будет делать ещё 2 страницы:

1. Посадочная для франшизы.

2. Партнёрская программа.

Так как дизайнер справился за 1 день. Срок на вёрстку увеличился на 3 дня. 

Срок 6 дней. 

Цену предлагайте.

Макет прикрепил

4 года назад
andrey_yatsiuk
Яцук Андрей 
37 летРумыния
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
pokazka_pro
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$20
4 дня
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