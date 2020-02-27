UI/UX Designer | Web-designer | Просто ❤ дизайн

‍ Профессиональный дизайн для вашего бизнеса

Сроки никогда не срываю и не пропадаю, обращайтесь.

Мои профили на: -----> Behance -----> Dribbble -----> Instagram -----> Freelancehunt

Цены на дизайн:

Дизайн главной страницы 300$ (адаптивы на 768px и 320px +100$).

Дизайн внутренней страницы 40$ (адаптивы на 768px и 320px +30$).

Возможна почасовая оплата: рейт 10$/час.

Работаю (или записываю в очередь) только! После предоплаты 100$ (Монобанк, приват24, Payonner

Карта Visa или Mastercard по курсу). Потом оплата поэтапная.

Мои контакты: Telegram: @pokazkaivan ----> Email: [email protected]

Срок разработки главной 3-6 дней. Потом 1-3 внутренние в день (зависит от тз, конечно).

Есть вёрстка!!!

Работаю в Figma, Photoshop, Zeplin.

---

Опыт работы: 5 лет

👋 С удовольствием пообщаюсь голосом!

В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!

 Работаю по предоплате в $150

Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых.

Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте: Я верну аванс ❤

 Все правки бесплатные!

Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.

 За мной можно подглядывать тут:

👉 Телеграм: https://t.me/pokazka_pro

👉 Instagram: https://instagram.com/pokazka.pro/