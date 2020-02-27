Профессиональный дизайн для вашего бизнеса
Сроки никогда не срываю и не пропадаю, обращайтесь.
Мои профили на: -----> Behance -----> Dribbble -----> Instagram -----> Freelancehunt
Цены на дизайн:
Дизайн главной страницы 300$ (адаптивы на 768px и 320px +100$).
Дизайн внутренней страницы 40$ (адаптивы на 768px и 320px +30$).
Возможна почасовая оплата: рейт 10$/час.
Работаю (или записываю в очередь) только! После предоплаты 100$ (Монобанк, приват24, Payonner
Карта Visa или Mastercard по курсу). Потом оплата поэтапная.
Мои контакты: Telegram: @pokazkaivan ----> Email: [email protected]
Срок разработки главной 3-6 дней. Потом 1-3 внутренние в день (зависит от тз, конечно).
Есть вёрстка!!!
Работаю в Figma, Photoshop, Zeplin.
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Опыт работы: 5 лет
👋 С удовольствием пообщаюсь голосом!
В отличие от многих других без проблем обсуждаю все голосом по скайпу или телеграму. Есть вопросы? Давайте созвонимся и все обсудим!
Работаю по предоплате в $150
Дизайн штука субъективная: дизайнеру нравится одно, посреднику другое, заказчику третье, а дизайн и вовсе делается для четвертых.
Если вдруг мой вариант дизайна вам не понравится, и правками его ну никак не исправить (а надо переделывать все с нуля), то не переживайте: Я верну аванс ❤
Все правки бесплатные!
Нет идиотизма вроде количества наборов правок. Пишите, что хотите поправить — все сделаю.
За мной можно подглядывать тут:
👉 Телеграм: https://t.me/pokazka_pro
👉 Instagram: https://instagram.com/pokazka.pro/
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!