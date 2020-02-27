Дизайн посадочной страницы для школы ставок

Здравствуйте.

Нужна разработка сайта для образовательного проекта по ставкам.

Мы продаем курс в котором пользователь научится всем схемам продажи прогнозов и ставок.

У нас есть 3 пакета в 3-х ценовых категориях.

Под эти 3 пакета нужно сделать посадочную страницу.

Нужен мобайл в первую очередь так как трафик с телеграм и инстаграм.

Ну и красивая декстоп версия.

Логотип есть прикрепил.

Креативы некоторые есть тоже прикрепил.

Нужно держать стиль.

БЛОКИ НА САЙТЕ:

1. Главный баннер. Однотонный с надписью "Каппер с 0 до ПРО" емодзи и СТА "Выбрать план"

2. Наша статистика и описание. 100+ студентов. 2+ года и тд.

3. Программа курса в виде тайм-лайна.

4. Учебные планы плитками 3 в ряд.

5. Форма обратной связи

6. Подвал

7. Поп-ап контакты и форма

В дальнейшем нужно будет делать ещё 2 страницы:

1. Посадочная для франшизы.

2. Партнёрская программа.

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верстка всего но это уже отдельные проекты.

Срок примерно 4 дня. Цену предлагайте