Дизайн портфолио

Дизайн сайтовЗавершен20 заявок479 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Нужно нарисовать дизайн сайта для портфолио фотографа:

1 главная страница и 6 внутренних. Работу желательно выполнить в Figma

Тз скину в личку

Пожалуйста, присылайте свои портфолио и стоимость.

4 года назад
yankin-maksim
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DanilaTom01
Данила 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$90
2 дня
Отзыв недоступен.
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Хороший заказчик. Понятное тз и быстрая оплата.
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