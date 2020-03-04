Нарисовать контрастный сайт

$50
Дизайн сайтовЗавершен18 заявок389 просмотров
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-Нарисовать контрастный сайт по спецтехнике

-Основные цвета черный и желтый

-4ре экрана. Блоки: шапка(включая логотип), подвал, услуги, цены, вопрос ответ, остались вопросы

-внедрить легкие анимационные эффекты 

-Прототип нарисован от руки, пример концепции сайта объясню и покажу в примерах.

-Работу нужно сдать что бы верстальщик потом не чертыхался. 

-мобила, планшет, декстоп(основная)

Обязательно наличие возможности обговорить все по вотцап или скайпу голосом. Если нет портфолио то обязательно ссылку на подобные работы. Пример того что я называю контрастным сайтом. https://adves.com/ (примерно в этом ключе и поработаем). Цена в заявке указана, дороже не рассматриваю. 

4 года назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Roma3894
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$50
3 дня
WMZ
Быстро и профессионально, настоятельно рекомендую
Отличный заказчик, приятно работать
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