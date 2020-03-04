-Нарисовать контрастный сайт по спецтехнике

-Основные цвета черный и желтый

-4ре экрана. Блоки: шапка(включая логотип), подвал, услуги, цены, вопрос ответ, остались вопросы

-внедрить легкие анимационные эффекты

-Прототип нарисован от руки, пример концепции сайта объясню и покажу в примерах.

-Работу нужно сдать что бы верстальщик потом не чертыхался.

-мобила, планшет, декстоп(основная)

Обязательно наличие возможности обговорить все по вотцап или скайпу голосом. Если нет портфолио то обязательно ссылку на подобные работы. Пример того что я называю контрастным сайтом. https://adves.com/ (примерно в этом ключе и поработаем). Цена в заявке указана, дороже не рассматриваю.