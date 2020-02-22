Внутренние страницы

Нужно создать лендинг одностраничный с уникальным дизайном бюджетной цене. Всю информацию дам в переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать 20 внутренних страниц сайта (прототипов нет).
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