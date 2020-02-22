Внутренние страницы

Дизайн сайтовЗакрыт28 заявок376 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нарисовать 20 внутренних страниц сайта (прототипов нет). 

Портфолио на behance

4 года назад
semak9
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
  • Похожие заказы

  • Дизайн-макеты внутренних блоков ИМ в Фигма или Скетч

    Всем добрый день! Нужно отрисовать внутренние формы интернет-магазина (7 шт)  [url=https://www.gourji.ru/]www.gourji.ru/[/url] в его стиле по имеющемуся прототипу [url=https://821mb1.axshare.com/#id=csjs7g&amp;p=home&amp;g=1]821mb1.axshare.com/#id=cs...[/url] . Недорого. Пишите Вашу цену и срок!

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта (иконки, лого)

    Четыре микросайта: Электросчетчики, Водосчетчики, Теплосчетчики, Счетчики газа. Для каждого сайта нужно разработать: 1. Лого в шапку: схематичное стилизованное изображение счетчика. 2. Фавикон: яркий привлекающий внимание в выдаче 3. Четыре схематичные иконки предоставляемых услуг по данному виду счетчика: поверка, установка, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • UI Дизайн (редизайн) 1 страницы

    Сайт является веб-приложением, т.е. служит для табличного отображения некотрых данных. (меню, таблица, фильтры в таблицы, набор действий, сортировка, оповещения, древовидное меню.) есть примерные наброски в виде скриншота (дизайн аля 2000 годов), но нужно навести порядок и ...

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Logo + landing page

    Привет, Стартапу требуется логотип + соответствующий логотипу landing page с кнопкой "напишите нам" по типу: см.пример

    Дизайн сайтов49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нарисовать шкалу для сайта

    Мне нужно на сайт добавить элемент-визуализацию, который будет показывать эффективность относительно времени. Грубо говоря, в сайдбаре на сайте показать градусник + рост температуры по дням. Ничего сложного. Пример, того что хочу получить есть. Сам элемент не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Нужен дизайн корпоративного сайта

    $220

    Нужно отрисовать дизайн главной страницы и штук 25+ внутренних. Есть подробнейший прототип, в котором вся структура очень качественно выполнена. Нужно только отрисовать все по схеме, придать всему этому цвета и воплотить в жизнь. Логотип есть.  Оплата ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Внештатный дизайнер для периодических заданий

    IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая. Требования к кандидату: [list][*]ответственность и доступность[*]чувство прекрасного и удобного в сайтах[*]умение проникнуться тем, что уже есть и сделать в ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать дизайн сайта приемной комиссии университета

    Разработать дизайн сайта приемной комиссии университета на котором будут размещаться наименования и описание образовательных программ, а также осуществляться поиск по результатам ЕГЭ. Сайт на Битрикс24

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    4 года назад