UI Дизайн (редизайн) 1 страницы

Дизайн сайтовЗакрыт23 заявки376 просмотров
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Сайт является веб-приложением, т.е. служит для табличного отображения некотрых данных. (меню, таблица, фильтры в таблицы, набор действий, сортировка, оповещения, древовидное меню.)

есть примерные наброски в виде скриншота (дизайн аля 2000 годов), но нужно навести порядок и сделать получше.

все это дело должно открываться в фигме/авакоде/zeplin

 

4 года назад
b_ermakov_a
Алексей 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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