Внештатный дизайнер для периодических заданий

вот Прототип http://copyl.ru/copy/stavki/index.php, это нужно отрисовать в нормальный дизайн. Вроде этого https://www.behance.net/gallery/15349529/Beterbet?tracking_source=search%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 но не так агрессивно Скорее более строгий, но современный и симпатичный. желательно в финик. Все иконки нужны векторные на выходе.