Внештатный дизайнер для периодических заданий

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки605 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая.

Требования к кандидату:

  • ответственность и доступность
  • чувство прекрасного и удобного в сайтах
  • умение проникнуться тем, что уже есть и сделать в том же стиле (в противовес рисованию "с нуля")
Примеры наших сайтов:

В отклике на вакансию напишите был ли у вас опыт доработки чужих сайтов и приведите вашу желаемую почасовую ставку.
4 года назад
mikeshilov
45 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Фон для web-портала

    Темный минималистичный фон для веб-портала, не должен ломать текущий стиль сайта nmgames.kz. Графическая ненавязчивая (возможно затемненная) часть должна быть расположена в области шапки и сверху побокам. Можно использовать art-ы из игр cs:go, rust, re (adawong), rainbow six ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Закрытнет даты

  • Разработать дизайн сайта приемной комиссии университета

    Разработать дизайн сайта приемной комиссии университета на котором будут размещаться наименования и описание образовательных программ, а также осуществляться поиск по результатам ЕГЭ. Сайт на Битрикс24

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта для тур агента

    Здравствуйте! Нужен дизайн сайта с адаптивной версией для тур агента. где то 5 страниц есть примеры сайтов. Язык сайта будет на французском, я помогу разобраться что и где.  Предлагайте цену и сроки. Спасибо

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов66 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн лендинга

    $60

    вот Прототип http://copyl.ru/copy/stavki/index.php, это нужно отрисовать в нормальный дизайн.  Вроде этого https://www.behance.net/gallery/15349529/Beterbet?tracking_source=search%7C%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82 но не так агрессивно  Скорее более строгий, но современный и симпатичный. желательно в финик. Все иконки нужны векторные на выходе.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Доработка сайта

    Для сайта SFLOWER.RU необходимо:   1. Подключить AMP и / или turbo страницы.    2. Довести Page Speed Insights до 90-100.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад