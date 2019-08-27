mikeshilov

IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая. Требования к кандидату: ответственность и доступностьчувство прекрасного и удобного в сайтахумение проникнуться тем, что ...