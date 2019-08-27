mikeshilov

Михаил mikeshilov

 
47 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внештатный дизайнер для периодических заданий

    IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая. Требования к кандидату: ответственность и доступностьчувство прекрасного и удобного в сайтахумение проникнуться тем, что ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • UI-UX дизайнер

    $1000

    Ищем UI-UX дизайнера для облагораживания существующего приложения https://sqlbak.com. Опыт работы с подобными приложениями обязателен. В ответе дайте ссылки на похожие проекты сделанные вами. Без ссылок отклики рассматриваться не будут.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн сайта

    Нужно сделать редизайн сайта https://sqlbak.com в стиле подобном https://www.digitalocean.com (детали при собеседовании). Вёрстка не обязательна, но знание Bootstrap 4 сильно приветствуется. Работа долгосрочная, в команде. Оплата почасовая. Основные требования к соискателю: ...

    Bootstrap
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
UI-UX дизайнер
Оперативно решали все вопросы, всегда на связи, знает что хочет, крайне советую работать с данным заказчиком!
С Артёмом приятно работать: старается вникнуть в суть задания, внимателен к пожеланиям, всегда на связи, соблюдает сроки. В общем - рекомендую!
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