mikeshilov

IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая. Требования к кандидату: ответственность и доступностьчувство прекрасного и удобного в сайтахумение проникнуться тем, что ...
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$1000
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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- Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $1000
Ищем UI-UX дизайнера для облагораживания существующего приложения https://sqlbak.com. Опыт работы с подобными приложениями обязателен. В ответе дайте ссылки на похожие проекты сделанные вами. Без ссылок отклики рассматриваться не будут.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта https://sqlbak.com в стиле подобном https://www.digitalocean.com (детали при собеседовании). Вёрстка не обязательна, но знание Bootstrap 4 сильно приветствуется. Работа долгосрочная, в команде. Оплата почасовая. Основные требования к соискателю: ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1000
10 баллов
6 лет назад
Оперативно решали все вопросы, всегда на связи, знает что хочет, крайне советую работать с данным заказчиком!
Ответный отзыв
С Артёмом приятно работать: старается вникнуть в суть задания, внимателен к пожеланиям, всегда на связи, соблюдает сроки. В общем - рекомендую!