Нужен дизайн корпоративного сайта

Нужно отрисовать дизайн главной страницы и штук 25+ внутренних. Есть подробнейший прототип, в котором вся структура очень качественно выполнена. Нужно только отрисовать все по схеме, придать всему этому цвета и воплотить в жизнь. Логотип есть.

Оплата поэтапно. Внутренних много. Но они есть очень простые, в которых просто добавляется одна строчка или одна надпись, или один блок. А есть посложнее.