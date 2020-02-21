Нужен дизайн корпоративного сайта

$220
Дизайн сайтовЗакрыт56 заявок822 просмотра
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Нужно отрисовать дизайн главной страницы и штук 25+ внутренних. Есть подробнейший прототип, в котором вся структура очень качественно выполнена. Нужно только отрисовать все по схеме, придать всему этому цвета и воплотить в жизнь. Логотип есть. 

Оплата поэтапно. Внутренних много. Но они есть очень простые, в которых просто добавляется одна строчка или одна надпись, или один блок. А есть посложнее. 

4 года назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад