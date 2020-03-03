Создать лендинг

Темный минималистичный фон для веб-портала, не должен ломать текущий стиль сайта nmgames.kz. Графическая ненавязчивая (возможно затемненная) часть должна быть расположена в области шапки и сверху побокам. Можно использовать art-ы из игр cs:go, rust, re (adawong), rainbow six ...
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дизайн лендинга , строительной тематики
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