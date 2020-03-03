Создать лендинг

IT компании требуется UI/UX дизайнер сайтов для периодического визуального аудита и "окультуривания" того, что сделали разработчики. Оплата почасовая. Требования к кандидату: [list][*]ответственность и доступность[*]чувство прекрасного и удобного в сайтах[*]умение проникнуться тем, что уже есть и сделать в ...