Нужен креативный веб дизайнер

Привет, коллега!

Для начала хочу сказать, что не ищу посредников, нужен прямой исполнитель.

Я ищу креативного веб дизайнера с которым буду сотрудничать на долгий срок.

Для начала мне нужно узнать твои навыки, поэтому такое задание:

Вот здесь куски дизайна – bit.ly/2VgrTrV

1. Можешь ли сделать в таком типе и можешь ли сделать лучше? Если нет, то лучше не стоит откликаться

2. Есть похожие работы в исполнении у тебя? Если есть пришли их мне.

3. Сколько будет стоить такой кусок веб дизайна (2-3 блока)?

4. 2+5=