Редизайн сайта

Добрый день! Требуется разработка дизайна для многостраничного сайта Пример: https://bit.ly/3c869of Подробное задание отправлю исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно поменять дизайн сайта, добавить украинский язык (все тексты уже переведены), откорректировать наполнение. Ссылка на сайт: http://ptk-trans.com/
ТЗ отправлю в ЛС.
Предлагайте бюджет и сроки
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